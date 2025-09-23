Ecco perché Sonia M non era presente al gender reveal

Durante la puntata speciale di Temptation Island – E poi… E poi, trasmessa ieri sera, c’è stato un momento molto atteso dai fan del programma: il gender reveal del primo figlio di Sonia Barrile e Simone Margagliotti (clicca qui per il retroscena spiazzante tra i due). Dopo la fine del programma, Sonia ha scoperto di essere incinta e, nonostante la relazione con Simone sia terminata a causa dei suoi tradimenti, ha scelto di condividere con lui questo evento significativo.

Alla festa erano presenti quasi tutte le partecipanti del villaggio delle fidanzate, che hanno accompagnato Sonia in questo percorso televisivo. Tuttavia, una presenza importante mancava: quella di Sonia Mattalia.

L’assenza di Sonia Mattalia: nessun litigio, solo registrazioni separate

Molti spettatori si sono chiesti il motivo dell’assenza di Sonia Mattalia alla consegna dei regali e al gender reveal. In realtà, non ci sarebbe stato nessun problema personale tra le due. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la spiegazione sarebbe molto semplice: le registrazioni non si sono svolte nello stesso momento. L’avvocata e il fidanzato Alessio Loparco avrebbero infatti preso parte alla trasmissione in una giornata diversa rispetto a quella in cui è stato organizzato il gender reveal.

Sonia e Simone: genitori sì, ma non più coppia

Dopo l’esperienza nel programma, Sonia Barrile ha deciso di interrompere definitivamente la relazione con Simone, pur portando avanti la gravidanza. Durante l’intervista con Filippo Bisciglia ha rivelato di aver vissuto situazioni spiacevoli anche dopo le registrazioni: “Ho riflettuto sul nostro rapporto e non me la sento di averlo come compagno di vita. Siamo qui come genitori, non come coppia”.

Da parte sua, Simone ha riconosciuto le sue colpe, ma ha cercato di ridimensionare la situazione dicendo: “La colpa (dei suoi tradimenti) è di entrambi”. E ha aggiunto: “Spero di farle cambiare idea, la cosa importante ora è darci una possibilità, per nostro figlio”.