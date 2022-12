Antonino Spinalbese ha parlato alle spalle di Nikita Pelizon, raccontando un episodio che l’ha visto protagonista “indiretto”. Durante lo “spiffero”, Ginevra Lamborghini ha totalmente preso le difese della sua amica.

Antonino Spinalbese ha incominciato il suo discorso: “Mi dicevano “basta nominare Nikita”, basta? Cosa mi ha fatto di male? E’ una cosa lunga e non c’ho voglia. Ho una mia storia a sé ma piano, piano la stanno capendo un po’ tutti. Adesso la cosa si è placata perché c’è Luca Onestini. Però non è che sono felice se lei sta male, assolutamente. A te piace Nikita? Piace tanto a tutti… fuori da qua!”.

Poi ha svelato un retroscena:

Appena ha visto che la telecamera si è girata, lei da sdraiata ha cambiato subito posizione. Ho detto: ‘ma davvero ho visto questa cosa? Ma perché capitano tutte a me’… Non mi convincerai mai con Nikita, puoi convincermi di più con Alberto. No, nemmeno con Donnamaria… lui è il re dei grandi qui dentro.

Vedi come si posiziona bene sotto le telecamere. L’ho vista io, ce l’ho nel letto a fianco, c’ero. Una scena da Oscar ha fatto… perché? Io ero di fianco, è passato Luciano per dirmi ‘ti ho messo i pantaloni…’. Io ho fatto finta di dormire perché non volevo rispondergli e volevo dormire.

Ginevra, quindi, ha preso le difese di Nikita:

Dai Antonino… ma magari stava pensando ad una cosa e le è venuto spontaneo. Per me non l’hai ancora capita. Nikita non è così, io questa cosa non ce la vedo, proprio per niente.