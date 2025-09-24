Ecco chi ha ragione tra Pausini e Grignani: parla l’editore del brano

Dopo giorni di discussioni pubbliche e dichiarazioni contrastanti, è finalmente intervenuta Warner Chappell Music Italiana, l’editore che detiene i diritti della versione del brano La mia storia tra le dita interpretata da Laura Pausini. L’intervento arriva a seguito delle polemiche sollevate da Gianluca Grignani e da Massimo Luca, co-autore della canzone, in merito alle modifiche apportate al testo nella cover realizzata dalla cantante.

Grignani ha fatto riferimento alla tutela del diritto d’autore, dichiarando di voler ricorrere alle vie legali per “tutelare in ogni sede l’integrità dell’opera”, contestando quello che definisce uno “stravolgimento operato sul testo originale” nella versione che Laura Pausini ha pubblicato anche in lingua straniera.

Il testo al centro della polemica

La questione ruota attorno a una variazione nel testo della canzone. Nella versione originale, Grignani canta: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato.”

Nella reinterpretazione di Pausini, invece, il testo è: “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato.”

Per Grignani, questo cambiamento modifica profondamente il significato del brano, trasformando la sua intenzione originaria – quella di una richiesta di perdono – in un’accusa diretta.

Il cantante ha inoltre dichiarato di non essere stato informato della pubblicazione di una versione francese del brano, cosa che ha contribuito a inasprire ulteriormente la sua posizione.

Parla l’editore, ecco chi ha ragione

Lo staff di Laura Pausini ha risposto giorni fa alle accuse, ribadendo che ogni utilizzo del brano è stato autorizzato: “Le autorizzazioni ci sono tutte. Questa storia inizia a diventare ridicola.”

Oggi, a confermare questa versione dei fatti è arrivata anche la posizione ufficiale di Warner Chappell Music Italiana, che attraverso un comunicato stampa ha dichiarato: “Warner Chappell Music Italiana dichiara che le versioni del brano La Mia Storia Tra Le Dita interpretata da Laura Pausini sono state realizzate da Gonto Edizioni Musicali dopo aver ottenuto tutti i diritti o lo autorizzazioni necessario. Warner Chappell Music Italiana auspica di risolvere amichevolmente la questione.”

Con questa nota, l’editore intende chiarire la regolarità formale della pubblicazione della cover. Resta ora da vedere se le parti troveranno un’intesa fuori dalle aule di tribunale o se si andrà avanti con un contenzioso legale.