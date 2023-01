La chicca sulla sigla finale del GF Vip con protagonista Francesca De Andrè ha scatenato i telespettatori del reality, ed anche noi ci siamo domandate quale potesse essere il possibile significato che avrebbe voluto lanciare il regista. In realtà questa volta siamo andate troppo oltre, e la verità dietro quel “A casa mia, a casa mia!” conclusivo sarebbe molto più semplice e leggera di quella immaginata.

Easter Egg al GF Vip: Pollacci spiega il vero motivo

Ma dunque, qual è esattamente il reale significato della sigla finale di ieri del GF Vip? Si tratterebbe del classico esempio di ‘Easter Egg’, in voga soprattutto nei videogame o su Google ma che il regista del GF Vip, Alessio Pollacci, ha voluto inserire proprio negli ultimi secondi del programma.

Evidentemente ieri se ne sono accorti diversi utenti, ma non si tratterebbe di certo della prima volta. Lo ha confermato lo stesso regista su Twitter:

Cari miei non state attenti… non è la prima volta… o meglio… questa frase è stata messa solo stasera, ma ci sono altri finali “diversi” […] Diciamo che questo è un gioco e un piccolissimo omaggio per chi resiste fino all’ultimo secondo.

Assolutamente comprensibile vista l’ora a cui chiudiamo. Diciamo che questo è un gioco e un piccolissimo omaggio per chi resiste fino all’ultimo secondo. — Amquack © (@AlessioPollacci) January 10, 2023

Ed anche a noi il regista del GF Vip ha confermato che si tratta semplicemente di un modo leggero per chiudere la lunga puntata, “Una caramella a chi resiste fin oltre i titoli di coda. Nulla di più. Abbiamo chiuso altre puntate con altre frasi per i più attenti e continueremo a farlo per puro divertimento”.

Incuriosite dal fatto che in passato ci siano stati altri Easter Egg al GF Vip, ci siamo messe alla ricerca e scovato alcuni precedenti, passati un po’ in sordina e che vi proponiamo a seguire. Con la promessa a Pollacci di restare super sveglissime fino alla fine dei titoli di coda dalla prossima puntata in poi!