“E’ nata Priscilla”, Giulia De Lellis sbotta duramente (FOTO)

Giulia De Lellis furiosa per una fake news sulla nascita della figlia: “Serve rispetto”

Giulia De Lellis è tornata a farsi sentire sui social, questa volta per una questione molto seria. L’influencer, in attesa della sua prima figlia Priscilla insieme a Tony Effe, ha reagito con rabbia alla diffusione di una notizia falsa sulla nascita della bambina.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando diverse testate online e pagine social hanno pubblicato contenuti sulla nascita della piccola Penelope, figlia di Alessandra Amoroso, prima ancora che la cantante confermasse pubblicamente l’evento. Anche RTL 102.5 ha riportato l’indiscrezione, rilanciando quanto diffuso da Deianira Marzano, pur specificando l’assenza di conferme ufficiali.

Giulia, che ha sempre difeso la privacy legata ai momenti più personali della sua vita, aveva commentato con fastidio questo modo di fare informazione: “Ma se lei non ha detto nulla, perché dovete farlo voi? Che ci guadagnate?”.

“E’ nata Priscilla”, il durissimo sfogo

Purtroppo, poche ore dopo è toccato a lei. È infatti circolata in rete una finta dichiarazione attribuita alla De Lellis, che annunciava la nascita della piccola Priscilla con tanto di parole sdolcinate e una foto di una neonata (non sua). Il post, costruito ad arte per sembrare reale, è diventato virale in poco tempo.

Giulia non è rimasta in silenzio. Tramite Instagram, ha smentito categoricamente la notizia e ha espresso tutta la sua indignazione: “La bambina nelle foto non è mia figlia, ed è inaccettabile che il suo volto sia stato diffuso in questo modo. Mi scuso con lei e la sua famiglia. È una totale mancanza di rispetto”.

L’influencer ha sottolineato quanto sia grave pubblicare notizie false su momenti così privati come la nascita di un figlio: “Ci sono persone che si sentono legittimate a speculare sulla vita degli altri, solo perché siamo personaggi pubblici. Ma prima di tutto, siamo esseri umani”.

Giulia ha poi chiarito di aver scelto consapevolmente di non rendere pubblica la data del parto: “È una questione personale e delicata. Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto che farò, cose che nemmeno il mio ginecologo sa ancora. È assurdo”.

Infine, ha lanciato un messaggio diretto a chi si diverte a “fare gossip” a ogni costo: “Basta. Non è informazione, è una violazione. Il fatto che a volte siano proprio donne e madri a farlo mi lascia ancora più amareggiata. Datevi una regolata e iniziate a portare qualcosa di buono in questo mondo che già fa paura così com’è”.