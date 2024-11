“E’ lei La Talpa!”: il logo del reality tatuato, l’indizio ed i precedenti

Chi è davvero La Talpa? Il mistero che circonda la sua identità, nel reality condotto da Diletta Leotta, potrebbe essere più vicino alla soluzione di quanto si pensi. Gli spettatori più attenti hanno notato un dettaglio curioso: il tatuaggio sul piede di Elisa Di Francisca somiglia incredibilmente al simbolo contenuto nel logo del programma. Coincidenza o indizio rivelatore?

Il tatuaggio di Elisa Di Francisca: è lei La Talpa?

Elisa, schermitrice e campionessa olimpica, è ancora in gara dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca. Il tatuaggio che sfoggia sul collo del piede destro, un disegno ben visibile, ricorda il simbolo stilizzato presente nel logo della quarta edizione del reality. Un elemento che potrebbe non essere casuale, considerata la tradizione del programma di nascondere indizi proprio nel logo.

Nessuno l avrebbe notato di quelli che sono la? #LaTalpa e non sarebbe troppo scontato? https://t.co/5eR8PcZMoL — alessandro⚓‼️ (@alessan10213920) November 11, 2024

MA ELISA HA LO STEMMA PRATICAMENTE TATUATO SUL PIEDE #LaTalpa pic.twitter.com/2gSxLy9cRc — elle (@ThisCasino) November 11, 2024

Non è la prima volta che il logo del reality contiene indizi chiave. Nella seconda edizione, l’albero della vita rappresentava un richiamo alla canzone di Paolo Vallesi, poi rivelatosi La Talpa. Ancora più evidente fu il caso della terza edizione, con il logo che riportava tre lance stilizzate, un chiaro riferimento al vincitore Franco Trentalance.

Secondo questa logica, il tatuaggio di Elisa potrebbe essere stato scelto come riferimento per il simbolo della quarta edizione. La somiglianza è troppo marcata per essere ignorata, e molti fan si chiedono se questo non sia l’indizio definitivo che inchioda Elisa come il “traditore”.