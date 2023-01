Questa mattina, Amadeus, padrone di casa del Festival di Sanremo 2023, ha svelato i duetti e le cover che saranno i veri protagonisti della quarta serata di venerdì 10 febbraio. Ad una settimana dall’esordio della 73esima edizione della kermesse canora, ovviamente, non poteva mancare l’intervento dei bookmaker che avrebbero già delineato i cantanti preferiti.

Duetti Sanremo 2023, chi è il favorito?

Al momento il testa a testa è tra due artisti che rischiano di vincere – sempre secondo i bookmaker – il Festival di Sanremo 2023, ovvero Marco Mengoni ed Ultimo. Avanti sul tab­ellone di Olybet.it e William Hill a 3 volte la scommessa è Mengoni che si esibi­rà con Kingdom Choir, mentre Ultimo, che due­tterà con Eros Ramaz­zotti è vicinissimo a 3,50, con Giorgia che completa il podio a una qu­ota compresa tra 3,50 e 3,75.

Ci pensa Lazza a scalare la lavagna portandosi in quarta posizi­one a 8 volte la pos­ta, mentre doppia cifra (11) per Elodie e per Madame, offerta a 13 così come Colapesce e Dim­artino.

Si sale a 17 per il successo di Mara Sattei e Tanana­i, con Ariete a 21. A 26 la vittoria di uno tra Levante, Gia­nluca Grignani e gli Articolo 31, a 34 si piazzano i giovani gIANMARIA, Olly e LDA, ai quali si affiancano i bravissimi Coma Cose e i Modà.

Vale 51 il trionfo di Co­lla Zio, Rosa Chemic­al e Mr Rain, con Leo Gassman e Paola e Chiara a 67. Si gioca 100 a 1 il primo posto di Shari, Sethu e Anna Oxa, mentre i Cugini di Campagna e Will chiudono ult­imi a 201. ​

Ascolti e controprogrammazione

Grande interesse anche su come andranno gli asc­olti di questo Festival di Sanremo 2023, con un occhio di riguardo a quelli della finale visto che dopo oltre 10 anni Mediaset ha deciso di tornare a fare controprogram­mazione schierando C’è posta per te. Per gli analisti di Stan­leybet, però, non se­mbrano esserci dubbi: Sanremo 2023, avanti a 1,70, Maria de Filip­pi insegue a 1,90.