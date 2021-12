E’ tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, lunedì 20 dicembre 2021 in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: due nuovi concorrenti nella Casa e la mamma di Soleil Sorge verso un confronto con la figlia (mettendola in guardia su Alex Belli).

Due nuovi concorrenti, le anticipazioni del Grande Fratello Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip sono prontissimi altri due nuovi concorrenti: Barù e Nathaly Caldonazzo, così come vi avevamo anticipato nel nostro focus di ieri. La nuova puntata di arricchisce anche del confronto tra Wendy Kay e la figlia Soleil Sorge.

La mamma della gieffina cercherà di metterla in guardia su Alex Belli?

