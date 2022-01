Le dinamiche che vedono protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, hanno creato dubbi e perplessità non solo presso il pubblico ma anche da parte di Vipponi ed ex. Ad esprimersi tra le pagine del settimanale Nuovo Tv sono state due ex protagoniste di questa edizione del reality di Alfonso Signorini, ovvero Eva Grimaldi e Francesca Cipriani.

Il parere di due ex Vippone su Delia, Alex e Soleil

Eva Grimaldi si è mostrata molto perplessa per la decisione di Delia Duran di entrare nella Casa per tentare di capire cosa sia realmente successo tra il marito e la sua rivale. In merito ha commentato:

La cosa migliore per la Duran era restare fuori dalla Casa, perché lì si rischia di entrare in un vortice in cui non si sa dove andare a sbattere. Se è entrata per amore di Alex, ha sbagliato completamente.

A non credere al triangolo composto da Delia, Alex e Soleil è stata anche l’ex gieffina Francesca Cipriani, secondo la quale ciò che si sta consumando sarebbe una vera e propria soap opera: