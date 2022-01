Mentre gli amici della rete sono convinti che Barù stia attuando tecniche di seduzione sconosciutissime nei confronti di Jessica, proprio la Selassiè si è stufata. Nella sauna del Grande Fratello Vip insieme a Nathaly e Miriana, ha raccontato gli ultimi scivoloni dell’esperto di vini.

“Tu le piaci ma non in quel senso”, il due di picche di Barù a Jessica

Mi ha detto che faccio la pozzanghera. Poi mi ha detto anche che sono arrapata. L’altra volta ero bagnata perché ero in doccia e mi hanno chiamata per fare una roba e lui fa, ah… mi fa anche ridere per carità, va bene, ridiamo e scherziamo sul fatto che non tromb* da due anni e va benissimo.

Però fino ad un certo punto perché farmi passare per una sfig*ta che non c’ha uomini e si bagna di fronte un pisell* anche no, scusami ma non sono fatta così. E quindi ero bagnata dalla doccia e arrivo e fa: ‘ah, finalmente sei bagnata’. E poi mi fa: ‘se avessi le carte dei tarocchi saresti il deserto del Sahara’. Fa ridere? Io rido perché sono in imbarazzo. Mi sono anche stufata di passare per quella così.