Da ormai una settimana ha preso il via la nuova edizione del GF Vip 7. Quest’anno la Casa di Cinecittà ha subito dei cambiamenti importanti introducendo non uno bensì due confessionali. Diversi utenti social si sono accorti di questa particolarità domandandosi nei giorni scorsi il motivo di tale scelta. A svelare il mistero ci ha pensato Alfonso Signorini nel corso della terza puntata.

Due confessionali al GF Vip 7: ecco il motivo

Perchè quest’anno si è deciso di inserire due confessionali e non uno nella Casa del GF Vip 7? La domanda si è rincorsa sui social soprattutto durante le nomination che si sono svolte ieri e che hanno visto gli uomini del reality esprimere il proprio nome non in uno ma in due confessionali. Il loro ritorno flash in sala e la successiva chiamata ha fatto sorgere il dubbio e innescato varie teorie del complotto.

C’è chi ha persino ipotizzato che tutto fosse registrato, ma la verità è ben diversa. Come notato da molti spettatori, infatti, i confessionali sono realmente due e il motivo è stato svelato dal padrone di casa del programma. Al fine di recuperare del tempo prezioso durante la diretta, in occasione delle nomination, si è optato per un secondo confessionale che dovrebbe velocizzare il cambio tra una nomination ed un’altra.

Una decisione che non era mai stata presa in precedenza ma che si sarebbe resa necessaria soprattutto per via dei numerosi concorrenti iniziali (quest’anno ben 23). Nonostante la spiegazione però, c’è chi ha (giustamente) contestato la presenza di un solo bagno a fronte di oltre venti Vipponi. Un’osservazione più che lecita e che potrebbe essere finalmente presa in considerazione in vista della prossima edizione.

finalmente svelati i due confessionali #gfvip — ᦔꪖ​ꪗꪖ (@catenadisale) September 26, 2022

Ecco perché le nomination super flash: ci sono due confessionali in casa #gfvip — Mario (@Mariolino_22) September 26, 2022

Due confessionali ma un solo cesso per 20 persone #gfvip — vipera (@solouncirco) September 26, 2022

Comunque ho scoperto che ci sono due confessionali per questo sono così flash#gfvip — Marika (@unannoditempo) September 26, 2022