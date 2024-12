Due concorrenti del Grande Fratello si contendono Amanda Lecciso: scintille nella Casa

Tensione alle stelle nella Casa: due gieffini si affrontano per Amanda Lecciso.

La convivenza nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più complessa. Amanda Lecciso, figlia d’arte e protagonista di numerosi gossip, sembra aver catalizzato le attenzioni di due coinquilini, scatenando una vera e propria guerra sotterranea. Bernardo Cherubini, fratello del noto cantautore Jovanotti, e Maxime Mbanda, rugbista e attivista, si sarebbero scontrati a causa di gesti e atteggiamenti che coinvolgono la giovane Amanda.

Grande Fratello: la Casa divisa per Amanda Lecciso

Un piccolo gesto, apparentemente innocuo, avrebbe innescato le tensioni. Bernardo, infastidito da un’interazione tra Amanda e Maxime, si sarebbe rivolto al confessionale per esprimere il suo malessere: “Non so se si possano toccare le persone con tale violenza”, ha dichiarato. Questo episodio avrebbe dato il via a una serie di confronti accesi.

Secondo quanto riportato da altri concorrenti, l’episodio sarebbe degenerato dopo che Bernardo ha regalato una caramella ad Amanda. Maxime avrebbe scherzosamente ripreso la caramella, gesto che Cherubini non avrebbe gradito. Le incomprensioni sono poi culminate in uno scontro verbale, con Maxime accusato di aver avuto atteggiamenti intimidatori.

“A me ha fatto male, ma non voleva”, ha spiegato Bernardo, riferendosi a un gesto brusco che lo avrebbe infastidito. La Casa sembra ora divisa, con alcuni concorrenti schierati dalla parte di Bernardo e altri più comprensivi verso Maxime.

Il pubblico attende con ansia l’appuntamento di stasera, dove potrebbe emergere tutta la verità sulla lite. Amanda, da parte sua, sembra voler mantenere le distanze, pur trovandosi involontariamente al centro del ciclone.