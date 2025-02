Al Grande Fratello non si parla solo d’amore, di presunti triangoli e emozioni vissute, ma anche di fatti seri e dolorosi. Come quelli svelati da due concorrenti dell’edizione, Mattia Fumagalli e Iago Garcia. Entrambi, infatti, avrebbero un drammatico passato in comune.

Mattia, nelle ultime ore si è confidato con Jessica e Pamela parlando del suo passato difficile, tra episodi di omofobia e il pensiero di mettere fine alla sua vita.

A riportare il drammatico dialogo è stato il sito Biccy.it, che ha riferito le parole di Mattia su se stesso e su Iago:

Ho subito molte cose non belle, come quando mi prendevano a calci e mi urlavano ‘tu non devi stare qui’. Ovviamente questo mi toccava molto e non capivo che cosa di sbagliato ci fosse in me. Quindi quando sento racconti di questo tipo e confessioni drammatiche come quella di Iago io soffro.