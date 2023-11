I dubbi di Mirko dopo la diretta del GF: ecco la reazione di Greta – VIDEO

Mirko Brunetti durante la diretta del Grande Fratello ha avuto modo di vedere un like di Greta Rossetti contro di lui. E se l’attuale fidanzata è sul piede di guerra, con Perla Vatiero le cose procedono a gonfie vele.

Al termine della diretta del Grande Fratello, Mirko ha proseguito il suo sfogo nei confronti di Greta, mostrandosi particolarmente dubbioso.

Ecco cosa ha detto, così come riferiscono i colleghi di Biccy:

Non è quello che voglio nel mio rapporto. Perché non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c’è un errore o un’esagerazione. E non è questo il caso perché siamo tutti innocenti e tranquilli.

Io non vedo e non sento malizia. Tra me e Angelica c’è affinità e finisce lì. Senza andare a fare ‘se, forse, allora, magari loro due’. Io il rapporto che voglio creare fuori, che può essere con Greta, o con chiunque essa sia, è un rapporto di fiducia e leggerezza.

Perché so cosa significa creare un rapporto tossico, perché lo sappiamo che non fanno bene. Fuori ho una persona che rispetto alle amicizie ha un determinato modo di approcciare e di fare. Quindi non mi posso mai immaginare. Se io ho dei dubbi è per questo!

I dubbi mi vengono anche per le sue reazioni, perché magari si innervosisce per un mio atteggiamento innocente.