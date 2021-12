Sulla natura della relazione tra Alex Belli e Delia Duran non mancano i dubbi, sia da parte dei Vipponi che del pubblico da casa e persino del conduttore del Grande Fratello Vip. L’attore ha smentito più volte di essere una coppia aperta ma non tutti ne sarebbero convinti, a partire da Jessica Selassié che, dopo la sua squalifica, si è lanciata in una serie di supposizioni.

I dubbi di Jessica su Alex e Delia, interviene Soleil

Parlando con Soleil Sorge, Jessica ha commentato quanto accaduto nel corso dell’accesa serata di ieri. La principessa etiope non è apparsa del tutto convinta della veridicità di Alex Belli, tanto da ripercorrere il suo percorso e le dinamiche con Delia.

La maggiore della Selassié, in maniera molto lucida ha ripercorso la relazione tra Alex e Delia, dalle lettere sul settimanale all’ospitata di Delia da Barbara d’Urso. Biccy.it ha riferito la loro conversazione durante la quale Jessica ha ammesso tutti i suoi dubbi:

Stasera non mi tornano tante cose. La prima cosa che avrebbe dovuto chiederle era ‘con chi cavolo hai fatto quelle foto, chi hai baciato in bocca?’ Invece non le ha chiesto nulla. Adesso direi che è tutto chiaro…

La Selassié ha quindi proseguito supponendo ciò che in tanti utenti hanno immaginato:

Loro avevano già pensato a te. Avranno visto di tutte le persone quale era quella con cui potevano. Anche perché poi tutta quella robaccia fuori luogo del ‘sei bella’ che ti ha detto lei durante la litigata. Cioè, come tipo un cosa a tre. Io l’ho letta che volevano fare una roba a tre dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera. Ah, ti ha detto che sono una coppia aperta?

Soleil avrebbe così confermato i dubbi di Jessica svelandole che le avrebbe spiegato tutto molto presto ed aggiungendo: