Il post puntata del Grande Fratello ha sollevato non pochi dubbi in molti concorrenti. A scatenarli sarebbero state le parole di Mirko Brunetti, l’ex gieffino il quale è intervenuto ancora ieri sera per dire la sua contro Giuseppe Garibaldi. In modo particolare, sarebbe stata una frase a scatenare i dubbi di alcuni suoi ex inquilini.

Grande Fratello, i dubbi dei concorrenti dopo le parole di Mirko Brunetti

Per Mirko, Garibaldi sarebbe un eccellente giocatore, avendo in qualche modo influenzato anche il comportamento delle sue ex, Perla e Greta. Ieri sera, nel corso della puntata, ha ribadito di vedere malizia in alcune situazioni nella Casa:

Mi dispiace che Perla cerchi affetto in lui che invece ha molta malizia. Prima di andarmene mi ha detto ‘se non ci fossi tu ci proverei’.

Secondo Brunetti, Garibaldi starebbe cercando ad ogni costo di creare delle dinamiche e della stessa idea sarebbe anche Beatrice Luzzi. Dopo le parole dell’ex concorrente, c’è chi è rimasto deluso ma anche chi ha iniziato ad avere dei dubbi, soprattutto dopo aver replicato al bidello calabrese asserendo:

Guarda Giuseppe, per come sta andando ultimamente e per quello che vedo stare qui è un premio, ti dico la verità.

Il riferimento è stato al caos avvenuto dopo l’atteggiamento di Garibaldi e di altri inquilini in seguito al lutto di Beatrice Luzzi. Dopo la puntata, Greta, parlando con Rosy Chin e Monia, ha ammesso di aver capito il discorso di Mirko:

Mirko non parla a caso. Era un discorso generico. Mirko è intelligente, non parla a caso. E’ intelligentissimo…Che si faccia influenzare sì, ma lui è intelligente. Non parla a caso.

A sentirsi destabilizzata dalle parole del ragazzo, anche la sua ex Perla, così come Rosy:

Mi destabilizza, perché alla fine lui è stato il primo a vivere la Casa da dentro. Capisco che uno che entra da fuori ha una percezione… Ma uno che vive la Casa da dentro e poi esce fuori cambiando così rapidamente la sua opinione mi spaventa ancor di più. Il suo modo di giocare che aveva con noi è lo stesso modo che ha Giuseppe nei nostri confronti adesso.

Dopo le parole di Mirko, anche in Letizia sono sorti dei dubbi, al punto da domandarsi: “Forse fuori ci odiano?”.

P contro tutti che nonostante non lo capisca, è e M lo sa, prova a mettersi nei suoi panni e difenderlo ❤️ ma che forza c’hai perli? #perletti pic.twitter.com/JDTGjyn20w — Giulia Bonello (@bonello_giulia) January 9, 2024