Drusilla Gucci, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed oggi fidanzata di Francesco Chiofalo, si è raccontata in una lunga intervista a SuperGuidaTv. La giovane ha ribadito le difficoltà vissute in Honduras ammettendo che rifarebbe l’esperienza all’Isola ed ha svelato cosa pensa di Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show e dell’ultimo GF Vip.

Drusilla Gucci parla del fidanzato Francesco Chiofalo e di reality

Sull’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci non è ancora riuscita a farsi un’idea precisa dei concorrenti anche se ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla presenza di Nicolas Vaporidis.

Parlando del fidanzato Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show, la Gucci ha commentato:

Io non mi ci vedrei mai. Il programma è tutto suo (ride, ndr). Francesco si sta comportando bene e non ci sta provando con nessuna. Tutto regolare, insomma.

Nella passata puntata si è a lungo parlato della malattia di Chiofalo; Drusilla ha spiegato come sta vivendo questo delicato momento:

Eravamo insieme quando gliel’hanno comunicato. Io passo molto tempo insieme a lui a Roma e a lui è sembrato di vivere nuovamente un incubo. Francesco aveva già avuto un problema anni fa e ha subito pensato che si potesse essere ripresentato quel brutto male. Lui è molto ansioso. Ho cercato di stargli vicino e di convincerlo che non si trattava di qualcosa di grave. Volevo tirarlo su di morale. Per fortuna, è capitata questa partecipazione al programma che gli può servire per distrarsi e per farsi due risate.

Parlando di reality, Drusilla ha ammesso che desidererebbe partecipare al GF Vip:

Sarebbe una bellissima esperienza che mi porterei dietro tutta la vita.

Ed a proposito della passata edizione ha commentato: