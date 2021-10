Un drone al GF Vip, messaggio criptico per un concorrente – VIDEO

Al GF Vip è arrivato un drone contenente una busta per i vipponi: “Io pensavo che fossero gli ufo” ha affermato una Francesca Cipriani facendosi prendere da una immotivata agitazione.

“I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”, recita il messaggio portato dal drone che atterra nel giardino del GF Vip.

“E’ un messaggio criptato che potrebbe valere per tutti noi”, afferma Alex Belli che aggiunge: “Potrebbe essere Delia”. L’attore resta in giardino ad interrogarsi con Soleil Sorge:

Per me non può essere perché non verrebbe mai più guardandomi negli occhi.