Il drammatico racconto di Lulù Selassiè, vittima di revenge porn ad appena 15 anni, ha commosso tutti, compresa Giulia Salemi. L’italo persiana conduce con Gaia Zorzi il “GF Vip Party” commentando le dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Lulù Selassiè commuove Giulia Salemi al GF Vip

Comunque Lulù è un cuoricino. È vero a volte è pesante ma è palese che è una ragazza molto dolce e sensibile che ha indubbiamente sofferto tanto nonostante la sua giovane età e che ha tanto bisogno di affetto.

È vero a volte è pesante ma è palese che è una ragazza molto dolce e sensibile che ha indubbiamente sofferto tanto nonostante la sua giovane età e che ha tanto bisogno di affetto. 🤍 #GFVIPParty #gfvip — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) October 18, 2021

Questo il commento social di Giulia Salemi dopo aver ascoltato la terribile storia di Lulù Selassiè che ha raccontato il suo dramma in diretta TV.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip la giovane Selassiè è entrata in crisi pure per il suo rapporto (ormai naufragato) con Manuel Bortuzzo.

Lulù si è confidata con Gianmaria svelando di sentire il desiderio di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Antinolfi, con pazienza fraterna, è riuscito a convincerla facendola restare in gioco: come proseguirà questa giornata per la secondogenita delle Selassiè? Staremo a vedere.