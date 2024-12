Dramma Gustavo Rodriguez: Cecilia commuove, il silenzio della famiglia

Gustavo Rodriguez, padre della celebre Belen Rodriguez e dei fratelli Cecilia e Jeremias, lotta tra la vita e la morte al Niguarda di Milano dopo un incendio devastante in un capannone a Gallarate, Varese. L’uomo, 65 anni, ha riportato ustioni gravi su viso e braccia, e le sue condizioni sono avvolte nel massimo riserbo. La famiglia ha scelto il silenzio stampa, lasciando che siano i gesti a parlare.

Gustavo Rodriguez, l’intervento di Cecilia

Secondo quanto riferito da testimoni, Rodriguez sarebbe stato avvolto dalle fiamme prima di essere soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. I dettagli sull’origine dell’incendio restano ancora poco chiari.

Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen, ha utilizzato i social per esprimere il suo dolore e la sua vicinanza al padre. Su Instagram, l’influencer ha condiviso una vecchia foto del matrimonio in cui Gustavo le dedica un toccante discorso, elogiando suo marito, Ignazio Moser, e sottolineando i valori di amicizia e rispetto che lo hanno sempre legato alla famiglia.

“Forza papà”, ha scritto Cecilia, mentre nelle storie ha riproposto il commovente discorso del padre:

Ho capito che eri la persona giusta dal giorno di questo Gf che menzionano tutti… Da quel giorno ti voglio tanto bene. Per me sei un amico, una cosa meravigliosa, mi hai dato tutto quello che può offrire una persona. Mi sento sostenuto, rispettato. Vengo dal Sudamerica… E il cambio culturale a volte… Ho imparato con te come si può essere così gioioso, forte… Io lo chiamo il vichingo.

Un gesto che ha fatto riflettere i fan sulla delicatezza della situazione.

Il silenzio della moglie Veronica Cozzani

Veronica Cozzani, moglie di Gustavo, ha scelto la via della discrezione, rispondendo solo a pochi messaggi sui social. A un utente che invitava alla preghiera, ha dichiarato:

“Noi non siamo cattolici. Crediamo in Dio e lo ringraziamo sempre”. Un passato come pastore anglicano e il trasferimento in Italia per la carriera di Belen rendono ancora più complesso il quadro di una famiglia legata, ma ora provata dalla tragedia.