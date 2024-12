Dramma per Belen Rodriguez: papà Gustavo gravemente ustionato, cosa è successo

Gustavo Rodriguez, padre della nota showgirl Belen Rodriguez, è rimasto gravemente ustionato in un incendio avvenuto questa mattina a Gallarate, in provincia di Varese. L’uomo, 65 anni, si trovava all’interno di un capannone in via Cappuccini 50/a, dove un’improvvisa fiammata ha scatenato un incendio di vaste proporzioni.

Il papà di Belen Rodriguez ustionato: è grave

Le fiamme sono divampate alle 10:12, causando un’imponente colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I soccorritori, intervenuti tempestivamente, hanno trovato Rodriguez in condizioni critiche, con gravi ustioni su volto e braccia. Trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, l’uomo è ora sotto osservazione nel reparto Grandi Ustionati.

Chi è Gustavo Rodriguez

Nato a Buenos Aires, Gustavo ha costruito la sua vita attorno alla musica e alla spiritualità. Dopo essersi trasferito in Italia con la famiglia, ha sostenuto i figli nella loro ascesa verso il successo. Nonostante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2022, ha sempre mantenuto un profilo riservato.

La sua presenza nel capannone al momento dell’incendio resta un mistero. Alcune fonti ipotizzano che il luogo fosse utilizzato come deposito, ma i dettagli sono ancora da chiarire.

Le reazioni della famiglia Rodriguez

La notizia ha sconvolto i membri della famiglia. Cecilia Rodriguez ha annullato la diretta del suo brand MEFUI prevista per questa sera, mentre Belen e Jeremias mantengono un rigoroso silenzio. La preoccupazione per le condizioni di Gustavo ha unito i Rodriguez in un momento di grande apprensione.

Le autorità locali stanno indagando per determinare l’origine dell’incendio. Secondo i primi rilievi, non si escludono né cause accidentali né un eventuale corto circuito.