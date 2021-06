“Fuga di notizie”, Drag Race arriva in Italia ma Tommaso Zorzi non è (ancora) confermato

Secondo il blog di Davide Maggio, Tommaso Zorzi potrebbe essere uno dei tre giudici della versione italiana di Drag Race che andrà in onda su Discovery. Il nome dell’influencer ha sollevato numerose polemiche ma, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non essere stato (ancora) confermato.

Ed infatti, così come ci fanno notare i colleghi di Biccy, un estimatore del programma avrebbe contattato Discovery+ per avere delle informazioni in merito e la risposta avrebbe aperto altri scenari:

Grazie per aver contattato il servizio clienti di Discovery+ Italia. Ti informiamo che c’è stata una fuga di notizie per il programma Drag Race e ad oggi ancora nulla è confermato: né data di uscita, né presentatori, né giudici di gara. Se ci saranno novità a riguardo saranno riportate sui nostri canali ufficiali e non da pagine web o social esterne a Discovery+.

L’arrivo di Drag Race Italia, quindi, sarebbe confermato, ma la news relativa ai giudici, secondo questa risposta, farebbe riferimento ad una “fuga di notizie”.

La potenziale presenza di Tommaso Zorzi ha generato sul web numerosi malumori (immotivati) e alcuni utenti hanno, addirittura, aperto una petizione contro la sua presenza.

