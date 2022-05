Nella cast della seconda stagione di Drag Race Italia ci sarà anche un ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso? Il croccante spiffero arriva da Facebook, con un lungo post di Aleandro Ferrara.

Nel cast di Drag Race Italia un ex concorrente del Grande Fratello?

Aleandro (meglio conosciuto nell’ambiente drag con il nome di Luciana Col Pizzetto), ha fatto sapere che le registrazioni della seconda edizione di Drag Race dovrebbero iniziare questo venerdì, svelando chi potrebbe esserci nel cast:

Post Friciarello.

Venerdì inizieranno le registrazioni di Drag Race Italia.

Nei prossimi giorni i profili di: Nehellenia, La Petite Noire, La Diamond

Aurora Lighting, Kannibal, Obama (vi ricordate il ragazzo di colore del GF Nip della D’Urso che fece la matta con Aida Nizar? Ecco lui) dovrebbero essere inattivi.

Al momento si vociferano questi nomi.

Invece gli altri nomi che erano certi: Lukrezia Borkia, Simona Sventura, Melissa Bianchini, Lilly Love e Angel McQueen non risultano nella Race.

Continuano a restare fuori dalla Race (e anche senza serate) quelle che in queste settimane fingevano l’hype scrivendo ai loro 36 followers: “work in progress”.

In bocca a lupo a tutte e state tranquille che non sarete mai meno brave come quella drag di 46 anni.