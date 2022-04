Drag Race Italia: Priscilla fa infuriare le ex partecipanti, scoppia il caos in rete – VIDEO

In attesa di vedere la seconda stagione di Drag Race Italia, Priscilla, intervistata dal buon Federico Boni di Gay.it, non è stata di certo clemente con le ex partecipanti giudicandole inadatte per l’estero e poco umili.

Drag Race Italia: Priscilla fa infuriare le ex concorrenti

Farei scelte diverse oggi. Sono stato scelto per Drag Race anche perché estraneo al panorama drag italiano, per la mia imparzialità (…) Mi sono approcciato a loro con un atteggiamento troppo permissivo, non hanno avuto timore di me. Questo non le ha stimolate abbastanza. Ora mi sono fatto un’idea molto più vasta del panorama drag italiano attuale. Le nuove generazioni sono un po’ troppo presuntuose. Spesso cominciano questa professione come puro divertimento, iniziano subito ad esibirsi, non fanno la gavetta e si sentono arrivate. Esibendosi sempre negli stessi posti vengono acclamate, sono amatissime dal pubblico che le vede ogni settimana. Ogni singola drag ha un suo pubblico. Nessuna drag italiana, purtroppo, si è mai affacciata all’estero, si è mai confrontata con un altro tipo di pubblico che è assai diverso da quello italiano, in quanto più critico perché abituato alle drag. Significa mettersi in discussione, come accaduto a me. Quando io sono arrivato a Mykonos ero il clown dell’isola, dopo 10 anni sono diventata la regina di Mykonos. Le altre drag nei primi due anni mi davano del pagliaccio. Mi sono confrontata con loro e sono cresciuta sul piano dei costumi, del trucco e parrucco. Quello che le drag italiane non fanno. Pensano di nascere già formate e si limitano a fare quel poco che si ripete, senza mai essere stimolate. Non c’è nessuna drag italiana, al momento, che potrebbe affacciarsi all’estero.

Priscilla ha anche svelato che modificherà il suo approccio in vista della seconda edizione di Drag Race Italia:

Sarò sempre materna, perché quello è il carattere di Priscilla, ma assolutamente sì. Non sarò più transigente, per rispetto nei confronti della mia gavetta, di me stessa e del pubblico, che merita un prodotto di alto livello. Non devono esserci sbavature. E lo farò anche per il loro bene, anche se quelle poche volte che sono stata un po’ più rigida con la prima stagione loro mi hanno schifata. Avendole abituate ad una Priscilla materna, davanti ad una critica se la sono presa, perché permalose e suscettibili, perché non abituate ad essere messe in discussione e a mettersi in discussione.

Le parole di Priscilla sono effettivamente un po’ forti. Per questo motivo, tutte e otto le ex concorrenti di Drag Race, hanno espresso il loro chiaro punto di vista su Instagram (tramite screen che troverete a seguire e video da visionare in apertura del nostro articolo).

Personalmente ho trovato Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic (la vincitrice della prima edizione), Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba veramente spettacolari, preparate, ironiche e talentuose.

E poi a conti fatti, ma chi se ne frega dell’estero: vogliamo le nostre ragazze in giro per l’Italia!