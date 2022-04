Mariano Gallo alias Priscilla, conduttore e giudice di Drag Race Italia, dopo aver seminato il caos tra le ex concorrenti, intervistato dal buon Federico Boni di Gay.it, ha svelato che non parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip o ad un programma condotto da Barbara d’Urso.

Drusilla Foer sul palcoscenico del Festival di Sanremo, Drag Race Italia trasmesso anche dalla tv generalista, le Karma B su Rai1 con Ciao Maschio. L’arte drag ha conquistato la televisione nazionale?

Quando porti qualcosa in tv, questa cosa improvvisamente esiste. Fino a ieri le uniche drag che andavano in tv erano le macchiette. Non sai quante volte mi hanno chiamata a Ciao Darwin, dove ridicolizzano le drag, facendo unicamente riferimento ad ambiguità e sesso. Ora che abbiamo portato il fenomeno drag in tv, raccontando anche le vite di chi fa la drag, è stato finalmente sdoganato, ufficializzato. Adesso esiste e ora sono tutti alla ricerca di drag per i propri programmi.

Soprattutto in Rai. In Mediaset sappiamo che Platinette ha avuto una carriera ultra-ventennale, ma a mio parere non è mai stato una drag perché è un uomo che ha indossato una maschera perché non si accettava per quello che era. Ora invece riusciamo a portare l’arte drag in Rai in orari importanti. Le Karma B su Rai1 in seconda serata, Drusilla a Sanremo ma anche io ho fatto tre domeniche di pomeriggio su Rai1 nel programma di Francesca Fialdini.