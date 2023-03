“Dovrò operarmi”, ex del GF Vip 7 confessa: “E’ un momento difficile”, fidanzata al suo fianco

Terminata l’esperienza al GF Vip 7, per Luca Salatino è iniziato un momento molto importante per la sua relazione con la fidanzata Soraia Ceruti Allam. La coppia si è recentemente raccontata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine dove l’ex Vippone ha parlato anche di un problema che lo affligge e che potrà risolvere solo dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico.

Momento difficile per Luca Salatino dopo il GF Vip 7

Luca Salatino è stato ‘recluso’ nella spiatissima Casa del GF Vip per ben tre mesi, salvo poi decidere di lasciare il reality e tornare dalla sua Soraia. I due attualmente convivono a Como e la loro relazione sta andando a gonfie vele.

Attualmente però, sul piano della salute fisica Luca Salatino sta vivendo un periodo un po’ complicato a causa di alcuni problemi alla schiena che lo affliggono: “So che Soraia mi sarà vicino, proprio come mi sta vicino in questo momento un po’ difficile…”, ha commentato l’ex Vippone ed ex tronista. Quindi ha proseguito:

È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione.

Indubbiamente però potrà contare sul supporto della fidanzata Soraia che è rimasta ad attenderlo per l’intero periodo trascorso nella spiatissima Casa di Cinecittà assistendo ai suoi continui alti e bassi.

Stando inoltre alle sue ultime Instagram Stories, Salatino avrebbe già iniziato a fare delle visite in ospedale, come si nota dal video in apertura.