“Per me doveva vincere Aka7even!”, parla ex professionista di Amici

L’ex professionista di Amici, Fabrizio Prolli, faceva il tifo per Aka7even. Dopo il trionfo di Giulia Stabile, la categoria canto è stata vinta da Sangiovanni che ha “scippato” la vittoria al resto dei colleghi.

Ex professionista di Amici: “Aka7even? Per me doveva vincere lui!”

Io sono un fan di Aka7even, per me avrebbe dovuto vincere lui il girone del canto. Un po’ me l’aspettavo che non avrebbe vinto completamente lui, ma lo desideravo, perché Aka7even è un cantante che avrebbe potuto stupire, oltre che a scrivere barre è anche molto bravo a cantare.

Queste le parole dell’ex marito di Veronica Peparini che ha espresso il suo pensiero attraverso una diretta su di Instagram.

L’ex di Amici si è congratulato sia con Alessandro Cavallo che con Giulia Stabile, parlando di quanto entrambi siano talentuosi e del glorioso futuro lavorativo che li aspetta:

Il fatto che abbia vinto Giulia è un messaggio di una ragazza che ha diciotto anni e che fino a qualche mese fa studiava e studiava. Alessandro é bravissimo e lavorerà tantissimo, come lavorerà anche Giulia. Ma che abbia vinto un’allieva e non un professionista è una cosa bellissima! Alessandro era un professionista prima e lo é anche ora. Giulia ha vinto Amici con Veronica Peparini, quindi è andata alla grande. Se non c’era Veronica Peparini credo che Giulia forse non avrebbe vinto, perché Veronica ha cucito su Giulia dei vestiti pazzeschi!