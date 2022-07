Dove andranno a vivere Totti e Ilary dopo la separazione? Gli ultimi gossip

Per Ilary Blasi e Francesco Totti è tempo di vacanze estive, anche se quest’anno saranno particolarmente differenti rispetto a quelle vissute nei precedenti 17 di matrimonio. Con la loro separazione è sopraggiunta anche la decisione di cambiare dimora, almeno secondo i pettegolezzi social. Ma dunque, dove andranno a vivere prossimamente Ilary e Totti?

Totti e Ilary: dove andranno a vivere adesso?

Con la rottura inevitabilmente per l’ex coppia arriva anche il momento di porsi degli interrogativi: dove trascorreranno i prossimi mesi Ilary Blasi e Francesco Totti? La conduttrice televisiva di ritorno dalla Tanzania sta trascorrendo alcuni ulteriori giorni di relax a Sabaudia, nella villa di famiglia.

Qui per 20 anni ha trascorso le vacanze estive con l’ex marito Francesco Totti, mentre adesso è con i suoi tre figli, tra un aperitivo ed un altro postato su Instagram.

L’ex Capitano della Roma, invece, pare abbia lasciato il tetto coniugale per andare già a vivere con la sua nuova presunta compagna Noemi Bocchi. E, stando a quanto riporta TgCom24, c’è chi sussurra che i due siano partiti per una vacanza romantica, chi invece sostiene siano ancora in città.

Totti, di contro, ha deciso di mantenere il massimo riserbo e di postare sui social solo qualche post sponsorizzato. Intanto The Pipol ha svelato un’ulteriore indiscrezione: Francesco e Noemi sarebbero già andati a vivere insieme anche se Ilary avrebbe messo le cose in chiaro su un punto. Quando toccherà a lui andare in vacanza con i figli, Noemi non sarà con Cristian, Chanel e Isabel.

Intanto un’ulteriore indiscrezione vedrebbe Ilary pronta a lasciare la Capitale alla volta di Milano, a partire dal prossimo autunno e non si esclude il trasferimento con la piccola Isabel.