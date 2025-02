Dopo Damiano Davide anche Victoria De Angelis a Sanremo 2025? Ecco quando potremmo vederla

La notizia sta facendo il giro del web: Victoria De Angelis, storica bassista dei Måneskin, potrebbe calcare il palco del Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025. A lanciare l’indiscrezione è Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter “Vale tutto”, sollevando un vero e proprio terremoto mediatico. La musicista sarebbe già in città e pronta a esibirsi con un gruppo leggendario: i Duran Duran.

Victoria De Angelis a Sanremo 2025?

La collaborazione tra Victoria De Angelis e i Duran Duran non sarebbe una novità assoluta. Già nel 2023, la bassista ha avuto l’onore di esibirsi con la band britannica suonando la cover di Psycho Killer dei Talking Heads. Un’esperienza che ha segnato la giovane artista e che potrebbe ripetersi in una delle serate più attese del Festival di Sanremo.

John Taylor, storico bassista dei Duran Duran, ha sempre espresso grande ammirazione per Victoria, definendola una delle musiciste più influenti della scena attuale. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, Taylor ha raccontato il loro primo incontro, avvenuto durante una chiacchierata sulla passione condivisa per il basso.

Victoria ha rivelato che la sua principale fonte di ispirazione è Tina Weymouth dei Talking Heads, un’affermazione che ha consolidato il suo rapporto con Taylor e che ha poi portato alla collaborazione sul palco.

Secondo le voci raccolte dalla Lucarelli, Victoria De Angelis sarebbe stata avvistata in un noto hotel di Sanremo, scatenando il panico tra i fan della kermesse. La bassista, attualmente impegnata anche nella carriera da DJ, avrebbe deciso di sfruttare la pausa dei Måneskin per proseguire il suo percorso artistico solista.

L’idea di un ritorno all’Ariston dopo l’esibizione di Damiano David, frontman dei Måneskin, in una performance da solista, infiamma il pubblico e accende il dibattito sui social. C’è chi spera in un duetto inaspettato tra i due ex compagni di band e chi invece crede che Victoria voglia distanziarsi momentaneamente dall’immagine del gruppo che l’ha resa famosa.