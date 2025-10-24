Dopo Bisciglia, anche Pamela Camassa trova l’amore: ecco il nome

Camassa ha una nuova fiamma? Spunta il nome e la foto

Pamela Camassa ha un nuovo amore? Spunta un nome dopo la fine con Filippo Bisciglia

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni, sembrerebbe che Pamela Camassa abbia voltato pagina. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un nuovo gossip che parla di una presunta nuova fiamma nella vita della modella e showgirl. Ecco tutti i dettagli.

La fine della relazione con Filippo Bisciglia

Qualche settimana fa, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno ufficializzato la separazione dopo quasi due decenni insieme. I due, che erano tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo, hanno scelto di comunicare la decisione con un messaggio condiviso sui social.

Nel post, Pamela ha scritto: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene“.

Una dichiarazione che ha mostrato tutta la maturità e il rispetto reciproco tra i due, i quali hanno più volte ribadito di essere rimasti in ottimi rapporti.

Dopo Bisciglia spuntano anche nuovi gossip su Pamela Camassa

A distanza di poco tempo dall’annuncio, entrambi sembrano pronti a ricominciare. Filippo Bisciglia, infatti, è stato recentemente avvistato in un ristorante romano in compagnia di una donna misteriosa, alimentando così i rumors su un possibile nuovo amore (qui per dettagli e foto).

Ma anche Pamela Camassa non sarebbe da meno. Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, la showgirl avrebbe iniziato una frequentazione con un uomo di nome Stefano. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa persona, ma pare che Pamela stia vivendo questa fase con grande serenità e discrezione.

Nessuna conferma ufficiale

Per ora né Pamela né Filippo hanno commentato apertamente le voci che circolano sul loro conto. I diretti interessati preferiscono mantenere il riserbo, concentrandosi sulle rispettive carriere e sulla loro vita privata.