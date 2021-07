Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale campione d’Europa, fresco di firma con il Paris Saint-Germain, ha incontrato il suo vecchio presidente del Milan.

Donnarumma incontra Berlusconi e “ribadisce” la promessa alla fidanzata

“È sempre un onore e un privilegio incontrare Berlusconi”, ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram. È proprio sotto la sua gestione al Milan che Donnarumma ha esordito in Serie A e si è affermato come uno dei migliori portieri attualmente in circolazione.

Un momento amarcord a tinte esclusivamente rossonere. Gianluigi Donnarumma, dopo lo straordinario Europeo vinto con la Nazionale e il titolo di miglior giocatore della competizione, si sta godendo un periodo di meritate vacanze.

Gigio attualmente si sta godendo le vacanze in Sardegna insieme alla fidanzata Alessia Elefante, assente sui social (ha un profilo blindatissimo seguito da pochissime persone) ma al suo fianco nello scatto postato nel suo account ufficiale di Instagram.

Il portiere intanto, che negli scorsi giorni è stato ufficializzato dal suo nuovo club, il Paris Saint-Germain, ne ha approfittato anche per fare visita a un “vecchio amico”, Silvio Berlusconi.

E se Gigio sta lasciando l’Italia per Parigi, la promessa fatta alla fidanzata resta intatta compreso l’anello con diamante rosa che le ha regalato: Alessia lo seguirà anche per questa nuova incredibile avventura?