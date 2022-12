Notte particolarmente vispa quella appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip. Quasi tutti i concorrenti hanno intavolato discussioni tra di loro. Edoardo Donnamaria, per esempio, ha spiegato una volta per tutte per quale motivo ce l’ha con Antonino Spinalbese.

Donnamaria spiega perché ce l’ha con Antonino

Io in faccia ti dico quello che mi pare ma adesso te lo spiego: c’è Ginevra e inizi una cosa con lei che sembra bellissima. – ha esordito Edoardo Donnamaria – Vi fate i confessionali e le Mistery con gli occhi lucidi parlando di lei. Poi Ginevra esce… che succede? L’unica donna che rimane all’interno della Casa è Giaele e inizia una mezza cosa con lei. Manchi di rispetto a Ginevra e la puntata dopo ti rimprovera e stai male per una settimana. Quella critica era anche riferita a come ti eri comportato con Antonella. Poi ti ha chiesto scusa la settimana dopo perché ti stavano attaccando tutti.

Successivamente Donnamaria cita anche Oriana Marzoli:

Con la scusa del cane e la bambina le hai detto ‘non mi piace, ciao! Arrivederci e grazie’. Siamo uomini no? Ad un certo punto la roba si ricarica. Parli con Oriana e vi mettete d’accordo con una roba fisica. Poi entra Ginevra e di nuovo ‘arrivederci è grazie’. Per me tu ti sei comportato male nei confronti delle donne. Puoi dire che non ci sia un punto in questa storia?

Antonino, in conclusione, ha tagliato corto:

Edoardo va benissimo. Questo è il tuo pensiero che per me conta meno della carta igienica.

Anche Giaele ha spiegato ad Antonino quale è stato il suo errore:

Il tuo errore è stato dato dal fatto che hai spesso di parlarle perché è entrata Ginevra. Tu sono dieci giorni che ti preoccupi di ciò che ha detto Oriana… poi hai detto di essertene pentito, io non l’avrei fatto e secondo me non dovevi.

Anche in questo caso, Spinalbese ha espresso il suo punto di vista: