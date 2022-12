Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha avuto modo di far confrontare Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due hanno confermato di essere ancora innamorati ma il loro rapporto emana “vibes” tossiche ad ogni interazione.

E così, dopo la diretta del GF Vip, la coppietta ha avuto modo di riappacificarsi e Antonella Fiordelisi ha “regalato” al pubblico un nuovo siparietto da archiviare.

“Tu ti devi fare controllare, ti devo portare nel mio psicologo”, ha ironizzato Edoardo. Pronta la replica di Antonella: “Ci vai tu dallo psicologo e io mi devo far curare ma stai bene? Io non ci sono mai andata almeno dallo psicologo”.

Qualcuno dica alla Fiordelisi che andare dallo psicologo fa bene alla mente, al cuore e alle relazioni tossiche. Invece di “demonizzare” certi professionisti, come fa lei, e di vantarsi di non esserci mai andata, farebbe bene a rivalutare tante cose.

Naturalmente, l’atteggiamento tossico di Antonella Fiordelisi ha raggiunto l’apice quando ha svelato che le è piaciuto vedere star male il suo fidanzato.

“Tu sei sadica, ti piace vedermi stare male. Perché ti è piaciuto stare così come sei stata in sti giorni?”, ha domandato Edoardo.

Pronta la sua risposta:

Donnamaria ha concluso:

Ovviamente la coppietta ha fatto pace subito dopo, tra limoni sottocoperta e dichiarazioni al miele di Donnamaria in lacrime:

Ogni cosa che devo fare qua dentro, se io non sto bene con te mi sembra impossibile. Quando non sto bene con te io faccio fatica a passare in alcuni punti della casa, non riesco a fare le cose.