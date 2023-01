Donnamaria è davvero innamorato di Antonella Fiordelisi? Sebbene i suoi atteggiamenti direbbero tutto il contrario (soprattutto dopo l’ultimo episodio), la sua migliore amica, Camilla Ghini, non avrebbe dubbi. Lo ha ammesso nel corso del suo intervento a Turchesando, programma radio di Turchese Baracchi, come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it.

Camilla, figlia di Massimo Ghini e volto di Forum, è anche la migliore amica di Edoardo Donnamaria e nelle passate ore ha commentato il percorso del giovane nella spiatissima Casa di Cinecittà:

Evidentemente la sua conoscenza con Antonella Fiordelisi e la relazione nata tra i due al GF Vip ha contribuito a cambiare le carte in tavola. Ma cosa pensa l’amica della storia con l’influencer? Ecco le sue parole:

Io non credevo che Edoardo si potesse innamorare nella Casa, anche perché le sue relazioni sono state molto brevi. Non conosco Antonella, a mio avviso ha un carattere molto complicato e difficile, non mi è piaciuto quando ha cercato di ingelosirlo. Io a queste tattiche credo poco. È innamorato, io non l’ho mai visto così. Onestamente Antonella mi sembrava più costruita, adesso credo anche a lei.