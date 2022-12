Edoardo Donnamaria sembra essere arrivato ad un punto di “non” ritorno nei confronti di Antonella Fiordelisi. Dopo la pessima imitazione di Oriana, l’aspirante trapper è esploso con la fidanzata ed ha affermato di non volere una persona del genere al suo fianco.

A quanto pare, l’atteggiamento “tossico” della Fiordelisi si sarebbe reiterato anche in Confessionale con Antonino, così come confessato da Giaele che lo ha spifferato ad Oriana che, a sua volta, lo ha riportato ad Edoardo Donnamaria.

L’assistente di Forum, sfogandosi con gli amici della Casa del Grande Fratello Vip, si è detto pronto a chiudere questa relazione:

Io con una così non ci voglio stare. Basta, basta. Non mi voglio più fare prendere per il cul*. Lei dice che se la guardano i suoi ex si mettono a piangere perché non è mai stata così. Se me guardano le mie ex fidanzate dicono: ma chi è st’imbecille?

Basta, basta. Non è possibile che mi devo far condizionare le giornate così. Però ti posso dire una cosa? Ieri ancora mi veniva da piangere, adesso non mi viene neanche più da piangere. Io cosa devo fare, devo stare con una persona che mi fa stare sempre con le mani nei capelli? Non m’interessa nemmeno dove sta e cosa sta facendo…