Edoardo Donnamaria dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip è tornato a pieno regime online tra interviste e gesti social che stanno letteralmente facendo impazzire i fan dei Donnalisi in attesa che possa riabbracciare la sua Antonella.

Di recente Edoardo Donnamaria ha creato una playlist per la sua fidanzata dedicandole 100 canzoni d’amore: “Non sono bravo a parlare d’amore, sono più bravo a scrivere o a dedicarti delle canzoni, volevi te ne dedicassi una, io te ne dedico 100”.

Donnamaria una volta fuori dal GF Vip ha immediatamente parlato di Antonella Fiordelisi tra le frequenze di RTL 102.5:

Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male.