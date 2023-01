Daniele Dal Moro ha confermato, in più di una occasione, di non amare le dinamiche di gossip che si palesano costantemente quando si parla di Oriana Marzoli. Tuttavia, Edoardo Donnamaria non la pensa nella stessa maniera e lancia una dardo bollente in direzione dell’amico di reality show.

“Daniele passa le giornate a discutere”, Donnamaria lancia un dardo bollente: ecco il ragionamento dopo la diretta

Secondo Donnamaria, nonostante Daniele dica di non apprezzare le clip per creare dinamiche, il veneto non perderebbe l’occasione di mettersi in mezzo discutendo con grande parte degli inquilini:

Daniele passa le giornate a discutere con Oriana, discutere con Nikita, discute con quell’altro… fa le cose con Antonella e poi con Antonino…Ogni dinamica ci sta lui in mezzo. Adesso, che lui dica che non gliene frega niente di fare sta roba…non esageriamo. Cioè nel senso… a me non me ne frega niente di fare questa roba, che non entro mai in una dinamica perché non me ne frega un cazz*. A lui gli frega ovviamente! Non è che se ne deve vergognare, ognuno c’ha la sua strategia.

Ecco il video “incriminato”: cosa ne pensate?