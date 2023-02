Donnamaria fa il cafone con Antonella al GF Vip: la frase volgare – VIDEO

Edoardo Donnamaria continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Proprio di recente, vi avevamo raccontato di alcune uscite discutibili e delle vocine “inquietanti” che albergherebbero la testa dell’aspirante trapper.

Donnamaria fa il cafone con Antonella: lo scivolone al GF Vip

Donnamaria, proprio in queste ore, si è reso protagonista di un altro scivolone che non è passato affatto in secondo piano con protagonista la sua fidanzata (oppure ex? Aggiornateci!) Antonella Fiordelisi.

Durante l’ennesimo confronto nella Casa del GF Vip, Donnamaria ha chiuso la questione con una carezzina sul viso di Antonella: “Quando vuoi i piselli chiamami”.

Pronta la replica della Fiordelisi: “Non li voglio, tranquillo… si vive bene anche senza!”.

Personalmente vorrei Donnamaria fuori dal Grande Fratello Vip (è in nomination) solo per vedere Antonella giocare da sola senza la sua vivace dolce metà: voi che ne pensate?

#Gfvip

“Quando vuoi i piselli chiamami”

Classica frase da innamorato, ah no da sfigato morto di figa pic.twitter.com/URUxfYPCMO — Dussi (@dussii111) February 24, 2023