Se da una parte Elenoire Ferruzzi ha raccontato la sua grande delusione nei confronti di Daniele Dal Moro, dall’altra l’ex Vippona ha spiegato nell’intervista a SuperGuidaTv cosa pensa dei Donnalisi.

La coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è spesso protagonista di svariati tira e molla. Elenoire Ferruzzi l’ha vista formarsi nella Casa del GF Vip, ed in merito ha commentato:

Antonella per me è un’amica e le voglio bene. Anche con Edoardo ho costruito un bel rapporto dentro la casa. Ho visto la loro storia nascere e li ho sempre trovati molto teneri. Sono sicura che si vogliono bene.

A proposito di Donnamaria e di una possibile attrazione nei confronti di Alberto De Pisis, la Ferruzzi ha commentato:

Probabilmente sì. Non lo escludo.

Quindi ha svelato quali Vipponi l’hanno stupita in positivo:

Luca Onestini mi piace molto perché è l’unico che dice le cose come stanno. Ha detto che Nikita è una vipera travestita da hippie e ha ragione in pieno. Anche Oriana mi ha stupito in positivo.

A deluderla è stata invece Wilma Goich, per alcuni suoi atteggiamenti ritenuti “fuori luogo”.

Infine ha spiegato se parteciperebbe mai all’Isola dei Famosi o a Uomini e Donne:

Parteciperei volentieri anche se l’Isola è molto tosta. Mi spaventa molto la fame. Magari non andrei come concorrente ma solo per fare un cameo.

Uomini e Donne? Mi piacerebbe. Non lo escluderei. In futuro vorrei condurre un programma tutto mio, un talk in cui si ride ma si riflette anche.