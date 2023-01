Prima di dare della falsa alla donna di cui dice di essere innamorato, Edoardo Donnamaria ha avuto una interazione particolare con Antonella Fiordelisi, scatenando l’ira del web.

Donnamaria ambiguo con Antonella: “Sei più brava a fare altro…”

Mentre la Fiordelisi stava disegnando con Nikita, Sarah e Davide, Donnamaria si è avvicinato per stuzzicarla lasciando di stucco le mie superstar di Twitter (visto che non si erano più parlati).

Poi, dopo aver visto il disegno della ex di Lenticchio, ha fatto una battuta ambigua che ha fatto infuriare il web:

Diciamo che sei più brava a fare altro tipo a farmi venire… a farmi venire qua!

La battuta era chiaramente ambigua e lo dimostra la reazione di Nikita che gli morde un braccio per scherzo come per dire: “Taci!”.

Antonella può risultare poco trasparente (perché ha capito certe dinamiche trash del reality) ma anche Donnamaria con queste uscite sembra quasi confermare il suo attaccamento prevalentemente fisico nei confronti della sua (ex?) fidanzata.

Da single avrebbero fatto tutt’altro percorso e, personalmente, credo anche che Edoardo D. avrebbe raggiunto la finale con serenità (rischiando di conquistare pure uno dei primi posti).

Antonella, invece, sarebbe durata meno ma avrebbe regalato più dinamiche trash divertenti invece di questo melodramma da strapazzo.