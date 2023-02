I Donnalisi da alcune ore non esistono più. Di nuovo. Il San Valentino di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stato caratterizzato da una vera e propria rottura e la nuova crisi appare ormai irrimediabile. Ma cosa ha scatenato la nuova tensione nell’ormai ex coppia?

I Donnalisi si sono lasciati (di nuovo) a San Valentino

Antonella aveva lanciato una sorta di ultimatum, augurandosi il ritorno di Donnamaria entro il giorno di San Valentino. Ma alla fine questo non è accaduto e neppure il gioco del Mikado Kiss è riuscito a portare la pace tra i due.

Donnamaria, con tono infastidito, ha raggiunto la Fiordelisi in camera ed in maniera tutt’altro che gentile le ha ordinato: “Oh, comincia a spostare la roba da sto letto eh? Fatti il letto tuo di là, comincia a levare la roba tua dal mio letto”. Antonella, sorpresa, ha chiesto il motivo della sua richiesta. “Perchè sì, perchè dormi nell’altro letto”, ha replicato lui lasciando la stanza. Antonella è rimasta di stucco facendogli un applauso e accusandolo di averle rovinato la festa di San Valentino.

“Voglio evitare di avere qualsiasi cosa a che fare con te da adesso in poi, perchè per me una persona che ogni volta che litiga si mette a ridere, a scherzare e ballare, a fare la pazza, contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto. E mi sono rotto le palle di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te, perché sei una ragazzina”, ha tuonato Edoardo, “Non ti permettere mai più di venire qua a dirmi che ne trovi mille come me”.

“Mi hai rovinato il San Valentino!”, ha commentato Antonella, ricordando la puntata precedente ed i tweet che avevano trasmesso sulla loro coppia ormai sfasciata. “Ho fatto mille cose per te, sono anche cambiata per te”, ha aggiunto l’influencer, “Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi, aveva ragione Sonia a dire che tu stavi con me solo per la coppia perchè è quello che vedo io e che vedono anche altre persone, quindi se questa è una scusa per lasciarmi abbiamo capito che stavi con me solo per un motivo, solo perché stavamo al GF Vip. Sei proprio un falso, mamma mia! Che falso che sei, cioè questo mi ha lasciata, ti rendi conto?!”, ha commentato Antonella lasciando incredula la camera. “Cioè, stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello!”, ha urlato, chiudendosi in bagno.

A questo punto è davvero la fine dei Donnalisi?