Oriele oppure Donnalisi? Patrizia Rossetti, intervistata dal bravo Lorenzo Pugnaloni per Tvpertutti.it, ha parlato del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo punto di vista pure su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Antonella ha fatto dei passi da gigante, è cambiata, è migliorata molto grazie anche a Edoardo. Lui, ultimamente, l ’ho visto un po’ troppo aggressivo nei suoi confronti , però mi rendo conto che lì dentro non è per niente semplice, è tutto difficile. Bisognerebbe che la loro storia la vivessero fuori, ecco. Lì si vedrà se funziona o non funziona.

Edoardo, purtroppo, per certi aspetti le sta vicino ma da una parte si fa un po’ prendere da persone che gli danno un sacco di consigli sbagliati, purtroppo quando c’è di mezzo una coppia e dei sentimenti, bisognerebbe soltanto ascoltare le proprie emozioni e non gli altri.

Spazio anche per un commento su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli (la “non” coppia più sostenuta della rete):

Io credo che da parte di Oriana ci possa essere un sentimento, non fatevi distrarre dalle apparenze, lei è una ragazza molto sensibile. Daniele, purtroppo, secondo me, ha molta paura, ha paura dei sentimenti ma non solo lì dentro con Oriana, ma non perché lei ha guardato prima Antonino e lui sarebbe la seconda scelta… anche se è quello che esce dalla sua bocca…

Lui è molto ma molto orgoglioso, non torna mai sui suoi passi, quello che dice è legge, anche se vale il discorso che solo gli stupidi non cambiano idea… lui non vuole cambiare idea. Però, secondo me, vorrebbe lasciarsi andare, ma lì dentro non lo farà mai.