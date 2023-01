Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, torna ad attaccare la Vippona ed a parlare della relazione con Edoardo Donnamaria, fornendo ancora una volta il suo punto di vista. L’ex lenticchio ne ha parlato alla trasmissione radiofonica Non Succederà Mai Più, su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli.

A riprendere le dichiarazioni di Chiofalo sono state le colleghe di IsaeChia.it. Il principale argomento è stata la relazione in corso tra Donnalisi. In merito, Francesco ha spiegato:

Sta diventando monotono questo argomento. Tocca dire la verità. Antonella Fiordelisi ha salvato la vita di Edoardo Donnamaria sennò all’interno del programma era totalmente trasparente. È l’uomo medio. Non è simpatico, ma neanche antipatico, non è alto ma nemmeno basso. Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente. Nei reality è facile piangere perché hai i nervi a fior di pelle.