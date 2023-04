Dopo la fine del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Le crisi che accompagnavano la coppia dentro la Casa sembrano essere solo un lontanissimo ricordo.

Donnalisi dopo il GF Vip, le famiglie di Antonella e Edoardo riunite

E così, ritrovata la complicità che ha spazzato via quell’alone tossico che contraddistingueva i Donnalisi dentro la Casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha postato uno scatto social in compagnia della mamma e di sua suocera, facendo letteralmente impazzire gli estimatori.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, gli ex concorrenti non stanno ottenendo l’attenzione sperata e, a parte qualche serata in discoteca di Oriana Marzoli (rigorosamente accompagnata da Daniele Dal Moro), non ci stanno regalando le perle trash degli altri anni.

A questo punto non vedo l’ora che cominci l’ottava edizione sperando in un cast decisamente più interessante di quello appena passato.

