“Oggi sono una donna trans”, il coming out di Tommy Dorfman, Ryan della serie Tredici (13 Reasons Why)

Tommy Dorfman ha recentemente parlato del suo percorso di transizione: “Da un anno mi identifico privatamente e vivo come una donna, una donna trans”. Il suo coming out è stato apprezzato moltissimo in rete e l’attrice ha voluto fare chiarezza dopo essere stata conosciuta nei panni del personaggio di Ryan Shaver nella serie Netflix Tredici.

La serie Tredici: “Oggi sono una donna trans”, il coming out di Tommy Dorfman

Entusiasta di presentarmi come la donna che sono oggi. I miei pronomi sono she/her. Sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che prima di me ha compiuto questo percorso, ha abbattuto le barriere e ha rischiato la vita per vivere autenticamente e radicalmente come se stessa. Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, celebrare me stessa e occupare il giusto spazio in questo mondo.

Tommy Dorfman è diventata popolare in Italia nel ruolo di Ryan Shaver nella serie Tredici (13 Reasons Why).

L’attrice, intervistata sul Time ha raccontato anche per quale motivo continuerà a chiamarsi Tommy:

Non cambierò il mio nome. Mi è stato dato in memoria del fratello di mia madre, morto un mese dopo la mia nascita, e mi sento molto legata a questo nome e a uno zio che mi teneva in braccio mentre stava morendo. Quello che sono oggi è un’evoluzione di Tommy. Sto diventando ancora di più Tommy.