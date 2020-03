Donatella Rettore ha scosso tutti gli estimatori dando loro un annuncio particolarmente brutto: sta lottando contro un tumore. Dopo i numerosi problemi di salute del passato, la cantante di “Lamette” deve affrontare un nuovo ostacolo.

Donatella Rettore ha un tumore: fan sotto choc

Rettore è stata operata all’istituto Oncologico Veneto, ma dovrà operarsi ancora una volta, così come ha raccontato tramite Instagram, condividendo un post dove ha voluto rivelare la notizia in prima persona:

Bene, ve lo dico che tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più: mi hanno operato allo IOV (Istituto Oncologico Veneto) e nella giornata di ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… non va bene: mi devono ri-operare e in fretta.

La cantante non ha rivelato altri dettagli, se non salutare tutti gli estimatori e invitare gli amici a non chiamare Claudio, il suo compagno perché “è già scosso di suo”. Tanti i commenti di amici e volti famosi, tra cui un cuore da parte di Sabrina Salerno e moltissimi messaggi di coraggio, forza e incoraggiamento.

Anche noi abbracciamo virtualmente Rettore, sperando di poterla leggere presto con novità positive sulle sue attuali condizioni di salute.