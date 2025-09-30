Il segreto di Domenico del Grande Fratello: il passato cancellato

Domenico D’Alterio, i social cancellati e il passato online che incuriosisce il web

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2025 c’è Domenico D’Alterio, giovane napoletano che ha catturato subito l’attenzione del pubblico – in particolare di una parte della comunità queer – per via di alcuni suoi contenuti apparsi in passato sui social. Alcuni utenti, rivedendolo in TV, hanno immediatamente riconosciuto il suo volto, già comparso tempo fa su X (ex Twitter) e Telegram, dove era attivo con lo username @DomenicoDalter_.

Negli anni, su quei profili, Domenico aveva pubblicato post ironici, richieste provocatorie e contenuti a sfondo personale, come ad esempio: “Chi mi paga una bella cena stasera?” oppure “Si accettano regali per Pasqua”. Dopo l’ingresso nella Casa, però, sia l’account X che quello Telegram risultano rimossi o inattivi.

Come spesso accade, però, il materiale diffuso in rete tende a lasciare tracce: alcune delle sue attività su X sono infatti ancora visualizzabili su siti di archiviazione come Sotwe.com, che consentono di consultare profili e contenuti ormai cancellati.

L’interazione con la comunità LGBTQ+ e le precisazioni

Secondo quanto riportato da chi lo seguiva a Biccy, gran parte dei follower che interagivano con lui sui social appartenevano alla comunità gay. Tanto che, per evitare malintesi, Domenico aveva deciso di precisare nella sua bio di X di essere eterosessuale.

Tuttavia, questa parte della sua storia online non è stata menzionata nella sua clip di presentazione al Grande Fratello, dove invece ha scelto di raccontare un’altra parte di sé, più intima e familiare.

Il racconto di sé: lavoro, famiglia e sacrifici

Nel video di presentazione trasmesso durante la prima puntata, Domenico ha raccontato di aver iniziato a lavorare giovanissimo, già all’età di 15 anni: “Ho fatto il venditore di detersivi, quello di granite sulle spiagge, e anche il fruttivendolo”, ha detto con orgoglio.

Oggi è operaio, e ha spiegato che la sua giornata lavorativa finisce alle 16:30, ma che da lì inizia “la giornata da papà”: “Mia figlia Paola è la mia gioia, una bellissima bambina dai riccioli d’oro”, ha detto con un sorriso. Al suo fianco da dieci anni c’è Valentina, la madre di sua figlia: “Sono dieci anni che mi sopporta”, ha aggiunto ironicamente.

Ha poi parlato del suo rapporto con le donne: “Le donne mi piacciono, ma anche io piaccio alle donne. Forse saranno gli occhi chiari?” – un accenno leggero che ben si inserisce nella sua presentazione spigliata e autoironica. Ha infine sottolineato l’importanza che ha avuto il lavoro per la sua crescita personale: “Ho sempre fatto sacrifici per aiutare la mia famiglia”.

Tracce digitali e curiosità online

Alcuni utenti, dopo averlo riconosciuto, hanno anche segnalato che in passato il nome di Domenico era già comparso in gruppi Telegram e forum online noti per lo scambio e la condivisione di foto provenienti da X, Tumblr e altri social, anche a tema erotico. In particolare, alcuni thread erano stati dedicati proprio a lui, con contenuti che oggi risultano rimossi ma che, come spesso accade online, continuano a circolare su circuiti secondari.

Per ora, nella Casa, Domenico ha scelto di raccontare un lato più riservato e familiare, ma l’attenzione del web intorno a lui resta alta, complice un passato digitale che continua a far discutere.