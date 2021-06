Davide Maggio nel corso di una diretta Instagram di oggi, ha svelato delle croccantissime indiscrezioni TV con protagoniste Anna Tatangelo e Silvia Toffanin e la domenica pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Mediaset.

La domenica di Mediaset: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin?

A quanto pare l’azienda vorrebbe dividere la domenica pomeriggio mandando in onda due programmi distinti e separati. Se la seconda parte toccherà quasi certamente a Silvia Toffanin, nella prima parte si hanno ancora dei dubbi.

Si sta pensando ad un ipotetico Scene da un matrimonio da tirare fuori dall’armadio e, per l’occasione, Mediaset vorrebbe puntare su Anna Tatangelo nelle vesti di padrona di casa.

Davide Maggio ci tiene a precisare che queste sarebbero – attualmente – soltanto delle ipotesi.

Anna Tatangelo potrebbe dare del filo da torcere alla consolidata Domenica IN di Mara Venier? Dubitiamo che la cosa possa accadere.

Nel frattempo, con l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset anche Elisa Isoardi – attualmente – è uscita dai radar dell’azienda: quale sarà il suo destino in TV?

Una cosa è certa: Barbara d’Urso non sarà più la regina della domenica. Per la conduttrice napoletana si parla solamente di Pomeriggio 5 e forse uno spettacolo in prime time (Lo show dei record?).