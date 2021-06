Domenica Live torna a settembre? Secondo Italia Oggi il programma condotto da Barbara d’Urso potrebbe occupare ancora il secondo slot di Canale 5 dalle 17.10 in poi.

Stando alle indiscrezioni del quotidiano Italia Oggi, Barbara d’Urso non cederà affatto la domenica in tv. – si legge su FanPage – Il suo talk show Domenica Live infatti, del quale si era ipotizzata la chiusura, dovrebbe tornare in onda la prossima stagione regolarmente, a differenza dello show serale Live – Non è la d’Urso del quale sembrerebbe sempre più certa la cancellazione dal palinsesto.

A quanto pare, prima del suo programma domenicale potrebbe andare in onda un nuovo format di intrattenimento con nuovi volti protagonisti. Si potrebbe trattare di Lorella Cuccarini e di Stefano De Martino.