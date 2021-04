La prima puntata di Domenica Live in versione “allungata” e in diretta è andata in onda mixando ciò che fu di Live e portando in scena tutti i personaggi e gli argomenti che abbiamo visto nei salotti TV di Barbara d’Urso (e che non riescono a coinvolgere nemmeno per errore).

Domenica Live, Barbara d’Urso “ospita” Mara Venier

In questi giorni Barbara d’Urso ha cercato di creare hype facendo ipotizzare chissà cosa sull’ospite che avrebbe avuto in studio. E, proprio quando speravamo che al salotto di Domenica Live potesse arrivare qualcuno di realmente famoso e popolare, ha fatto il suo ingresso Mara Venier.

Io, illusa, credevo che Barbarella fosse riuscita a collegarsi in diretta proprio con la Domenica In di Mara Venier, per creare veramente uno spaccato di televisione interessante ed inedito. Ed invece, le solite idee autorali tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90, hanno partorito una assurdità quasi incommentabile.

Emanuela Aureli con la parrucca è entrata imitando Mara Venier e facendo il “verso” a ciò che abbiamo precedentemente visto a Domenica In con l’eccezionale Vincenzo De Lucia.

Ancora una volta le nostre aspettative sono state deluse. Barbara ha parlato di Covid, cronaca (facendo intendere la presenza di Piera Maggio in studio ma poi ha semplicemente registrato un audio formale per parlare del caso), vip che passano le vacanze all’estero e Isola dei Famosi.

Senza considerare il siparietto autoreferenziale con tanto di Visconte in studio che ha dovuto ammettere di essere stato follemente innamorato di lei.

E per finire, vogliamo parlare delle luci che si “spara” addosso Barbarella? Ancora peggio del solito (per quanto è possibile), con le gote rosse rosse che manco Heidi e i lineamenti del volto indefiniti.

Ne avevamo bisogno? No, assolutamente no. Domani prevedo degli ascolti choc (preparate i sali e cambiate questo format, ve ne prego).